Trooping the Colour | Louis di Cambridge con le sue facce buffe conquista tutti | le foto

Kate Middleton indossa gioielli di lady Diana. Sono gli zaffiri che brillano sotto l'ampia falda del cappello indossato per la parata delColour a far notizia, domenica 18 giugno, durante lo svolgimento della parata che come tradizione celebra il compleanno del sovrano, per la prima volta dedicata a Carlo III. Sugli ...Carlo d'Inghilterra, il suo primoColour è un trionfo - guarda MAKE - UP LUMINOSO - Ma a colpire ancor di più del look è il make - up di Kate Middleton. Più radiosa del solito, si ...Kate Middleton cambia stile e brand per il suo primoColour da Principessa del Galles. La moglie di William si è affacciata al balcone di Buckingham Palace con un abito gioiello che costa 3.331 euro. È la prima volta che si veste di verde ...

Re Carlo III celebra il primo "Trooping The Colour" del suo regno. Ma protagonista è (di nuovo) Louis Io Donna

Il principe Louis ha attirato ancora una volta l'attenzione su Trooping the Colour. Foto: PA Wire/Aaron Chownla famiglia realeL'anno scorso, il principe ...Re Carlo III celebra il primo “Trooping The Colour” del suo regno. Prima la parata a cavallo, poi l'omagggio della Royal Air Force ...