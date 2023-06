Trento Altri 300 Buoni taxi per donne solo corse notturne | anziani e disabili

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 19 giugno 2023) La Giunta comunale diha deciso di rifinanziare iriservati alle(utilizzabiliin orario notturno), agli over 75 e alle persone contà (utilizzabili tutto il giorno). Visto il gran numero di richieste – i 300a disposizione sono andati esauriti in poche ore – la distribuzione sarà dunque replicata con le stesse modalità nel corso dell’estate. Il giorno in cui sarà possibile presentare la nuova richiesta sarà comunicato con ampio anticipo attraverso gli organi di informazione, il sito e i canali social del Comune. Ammontano a 15 mila euro le risorse supplementari stanziate, sufficienti dunque a finanziare300del valore di 50 euro. Metà saranno riservati alle, ...