Tre pettinature ineffabili

(Di lunedì 19 giugno 2023) È stato un weekend davvero speciale per Alena Seredova, convolata a nozze con il manager Alessandro Nasi nella bellissima location di Noto. Una cerimonia baciata dal bel tempo e costellata da tre impeccabili acconciature da sposa. Abbinate al trucco romantico più sofisticato di sempre. Capelli sposa 2022: come scegliere l’acconciatura perfetta X Alena Seredova, tre beauty look per il secondo matrimonio Dopo nove anni ...

Alena Seredova e i tre beauty look da sposa romantica Vanity Fair Italia

La città di Noto, scelta per dire il suo sì ad Alessandro Nasi, ha ispirato Alena ad abbracciare uno stile romantico e rilassato, in un setting da favola made in Italy