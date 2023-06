Trasporto aereo | martedì lo sciopero Ita cancella 42 voli Cosa fare per salvare il viaggio

Domani lo stop dei lavoratori del settore Sciopero nazionale settoredomani, 20 giugno 2023 . A incrociare le braccia per 24 ore saranno i lavoratori delle imprese servizi aeroportuali di handling, lavoratori del comparto, , aeroportuale e indotto ...Sciopero nazionale delmartedì 20 giugno 2023 . Lo stop principale riguarda il personale di handling aeroportuale che si fermerà per 24 ore dalla mezzanotte di martedì. Stessa durata per l'agitazione su ...Nella giornata del 20 giugno è previsto un nuovo sciopero del, che è proclamato per l'intero settore da una sigla del sindacalismo di base e poi per diverse aziende (compagnie e aeroporti) da altre sigle. Uno sciopero - innanzitutto - è ...

Trasporto aereo, domani lo sciopero. Ita cancella 42 voli la Repubblica

Sul sito dell'Enac come sempre è disponibile l'elenco dei voli garantiti. Le singole compagnie hanno poi il dovere di comunicare ai passeggeri eventuali modifiche o cancellazioni ai loro voli Sciopero ...E Cospito non merita nulla”. Ancora una volta gli scioperi aerei sono protagonisti in Europa. Adesso è il turno dell’Italia, con lo sciopero nazionale del trasporto aereo in occasione di martedì 20 ...