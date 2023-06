Trasformare gli investimenti ESG in crescita finanziaria

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 19 giugno 2023) Le caratteristiche per generare valore finanziario dall'impegno in sostenibilità secondo la multinazionale di consulenza strategica McKinsey Quando si tratta diESG uno degli obiettivi principali per un’azienda è come riuscire a trasformarli inovvero come acquisire concretamente valore dall’aver effettuatosostenibili. La condizione essenziale a monte di tale processo è considerare lacome spinta e motivazione per integrare i fattori ESG nella strategia aziendale. Ma in concreto esiste una formula che permetta di traformare gliESG in? La risposta è affermativa secondo quanto emerso in un recente studio effettuato da McKinsey, ...