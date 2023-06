Tragedia sul Monviso | morti due alpinisti

(Di lunedì 19 giugno 2023) Sonoduefrancesi mentre scalavano il, in Piemonte. I loro corpi senza vita sono stati trovati alla base di un canalone tra il Passo del Colonnello e Punta Gastaldi, in valle Po, nel Cuneese. I soccorritori francesi del Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne hanno dato l'avviso del mancato rientro dei duedopo essere stati allertati dai famigliari dei dispersi. Il Soccorso Alpino ha individuato e recuperato i corpi delle vittime grazie all'elicottero del Servizio Regionale di Elisoccorso 118. I dueerano partiti ieri con l'intenzione di percorrere la Cresta Berhault che, dal Colle delle Traversette, conduce in vetta al, a 3.841 metri di altitudine.

Ancora una tragedia sulle montagne cuneesi . Due alpinisti francesi sono morti in alta valle Po, in un canalone mentre stavano salendo sul Monviso . L'allarme era scattato ieri mattina (domenica 18 giugno) dopo ...

