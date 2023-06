Tragedia sul Monviso | due alpinisti francesi muoiono durante una scalata

Leggi su open.online

(Di lunedì 19 giugno 2023) Erano partiti ieri per scalare i 3.841 metri delpercorrendo la Cresta Berhault, in Piemonte, ma non ce l’hanno fatta due, trovati senza vita in fondo a un canalone tra il Passo del Colonnello e Punta Gastaldi, in valle Po (Cuneo). Le ricerche del Soccorso Alpino sono durate ore, ed è stato necessario l’elicottero del servizio regionale del 118 per recuperare i due corpi. Il mancato rientro degliera stato denunciato dai soccorritoridel Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne, a loro volta messi in guardia dalle famiglie. Tuttavia, non è stato possibile avviare immediatamente le ricerche a causa delle avverse condizioni meteorologiche che sono migliorate intorno alle 19.30. A quel punto è stata effettuata una perlustrazione prima che calasse il buio. ...