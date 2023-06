Tragedia di Casal Palocco | YouTube rimuove i video dei The Borderline

(Di lunedì 19 giugno 2023) «Siamo profondamente addolorati per la. Abbiamo rimosso gli annunci dal canale Thein conformità con le nostre norme sulla responsabilità dei creator a seguito di comportamenti dannosi per la community di». A riferirlo è un portavoce di. «Ogni creator didovrebbe rimanere responsabile sia all’interno che all’esterno della piattaforma. Di conseguenza...

Palocco, in arrivo la linea dura del Governo: 'Nuova fattispecie di reato e carcere' Proseguono le indagini sulladiPalocco, ma qualcosa si muove anche sul fronte politico. È lo stesso Governo, infatti, a ragionare sulla possibile linea dura da adottare per evitare che possano ripetersi ancora ...... nel quartiere romano diPalocco, hanno deciso di non proseguire la loro attività 'I ... Laaccaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso....di Google di rimuovere tutti gli annunci che ancora comparivano dopo l'incidente aPalocco in cui è morto il piccolo Manuel Proietti di 5 anni. "Siamo profondamente addolorati per la- ...

Tragedia Casal Palocco, i 'TheBorderline' chiudono canale ... Il Sole 24 ORE

I TheBorderline non potranno più guadagnare dai loro video su YouTube. Ad annunciarlo un portavoce Google: «Siamo profondamente addolorati per la tragedia. Abbiamo rimosso ...Incidente di Casal Palocco, YouTube rimuove tutti gli annunci di Theborderline. «Siamo profondamente addolorati per la tragedia. Abbiamo ...