Traffico Roma del 19-06-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 giugno 2023) LuceverdeBuonasera e Ben ritrovati in studio Massimo veschi sulla carreggiata esterna del raccordo anulare abbiamo ancora code a tratti tra laFiumicino è l’uscita per laNapoli code anche in carreggiata interna tra la cassa e la Salaria È tra la Nomentana e La Rustica migliora la situazione in tangenziale ora abbiamo code solo in direzione è San Giovanni tra Corso di Francia e viale delle code Dopo un incidente sulla Cristoforo Colombo direzione Ostia tra il raccordo e via di Malafede auto in coda anche sulla Pontina ma in direzione Eur a partire da Tor de’ Cenci Code in direzione Eur anche sullaFiumicino tra via della Magliana & via del Cappellaccio Vi ricordo che per lavori chiusi a via di Boccea nel tratto compreso tra via Giuseppe marello e via Verolengo in direzione del raccordo per un ...