Traffico Roma del 19-06-2023 ore 18 | 30

LuceverdeBuonasera In redazione Massimo pesche aumenta ilE con esso anche le code e non mancano gli incidenti quello avvenuto in tangenziale provoca code tra la resina e viale della Moschea di lezione di San Giovanni e dalla Nomentana a viale della Moschea direzione Stadio Olimpico code per incidente anche sulla Cristoforo Colombo direzione Ostia tra Viale Bonelli via di Malafede altro incidente in via di Vigna Murata all'altezza di via spiro Valles difficoltà anche sulle strade adiacenti ci spostiamo sul tanto Urbano della A24 e qui è ilintenso provoca le code in uscita dadallo svincolo Togliatti a Tor Cervara sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna abbiamo code a tratti tra laFiumicino è l'uscita per laNapoli code a interne tra classi ...