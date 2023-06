Traffico Roma del 19-06-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati a questo aggiornamento Iniziamo da alcuni incidentirallentato sul Lungotevere dei pierleoni all’incrocio con via del Foro olitorio situazione analoga sul Giustiniano Imperatore nei pressi di via Chiabrera sul raccordo spostamenti rallentati tra la Casilina e l’ardeatina su entrambe le carreggiate Fileni missione sul raccordo provenienti della diramazioneSud code sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale verso quest’ultima si procede in coda in direzione del raccordo sulla Laurentina a partire dalla rotatoria con via di Trigoria per un evento in programma nel pomeriggio al auditorium della Conciliazione già chiusa via della Conciliazione tra Piazza Pia e via della traspontina Per quanto riguarda il trasporto pubblico da oggi e fino a sabato 24 giugno per lavori ...