Traffico Roma del 19-06-2023 ore 09 | 30

(Di lunedì 19 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovate un nuovo aggiornamento ancora molto ilsul Raccordo Ci sono code a tratti lungo la carreggiata esterna tra la diramazionesud e la Nomentana è ancora a Labaro La Pisana code a tratti anche in interna tra Casilina e laFiumicino e tra Bufalotta e Tiburtina spostamenti intensi anche lungo la tangenziale Tra Tiburtina e via dei Campi Sportivi In entrambe le direzioni file verso la tangenziale sul tratto Urbano della A24 dalle Viale Togliatti si procede in coda sullaFiumicino tra Parco dei Medici il viadotto della Magliana in direzione dell’EUR file Invia con Simone verso La Tiburtina è sempre nel quadrante Nord Est della capitale file su via Palombarese e sulla Nomentana auto in coda Verso il raccordo sulla Laurentina a partire dalla ...

...stato arrestato per l'ipotesi di reato didi stupefacenti ed è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere agli arresti domiciliari su disposizione del Tribunale di...stato arrestato per l'ipotesi di reato didi stupefacenti ed è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere agli arresti domiciliari su disposizione del Tribunale diLa scena del lungo inseguimento romano neldi Piazza Venezia, su Via dei Fori Imperiali, ... Trash Secco porta al cinema l'umanità degli invisibili della"di sotto"

Un pitone albino è stato immortalato mentre strisciava per strada a San Basilio. Forse è stato abbandonato da un privato o è scappato da un circo.Il giovane è stato arrestato per l’ipotesi di reato di traffico di stupefacenti ed è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere agli arresti domiciliari su disposizione del ...