Traffico Roma del 19-06-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno e ben trovati all’ascolto molti gli spostamenti lungo entrambe le carreggiate del raccordo troviamo file in interna tra Bufalotta hai tiburtine tra Casilina e d’appia in esterna tra Labaro e la bisana i tra torbellamonaca e Tiburtina si procede in coda sul tratto Urbano della A24 da Tor Cervara alla tangenziale è su quest’ultima file tra la 24 e via dei Campi Sportivi direzione Olimpicointenso sulla Pontina versoauto in coda in direzione del centro sulla Flaminia sulla Salaria code sulla Tiburtina in corrispondenza del raccordo In entrambe le direzioni è sempre sulla Tiburtina incidente nei pressi di via della Stazione Tiburtina sono possibili disagi per quanto riguarda il trasporto pubblico da oggi e fino a sabato 24 per lavori stradali le linee tram 514 sono sostituite lungo l’intera tratta ...