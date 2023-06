Traffico Roma del 19-06-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 19 giugno 2023) LuceverdeBuongiorno dalla redazione auto in coda sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e Appia in esterna proviamo rallentamenti tra la Prenestina e centrale del latte in colonna di lungo il tratto Urbano della A24 tra il raccordo è la tangenziale verso quest’ultima file verso il centro sulla Flaminia sulla Salaria e sull’Aurelia code a tratti verso il centro anche sul Ostiense e sulla via del mare tra Acilia e Vitinia incidente in via Gregorio VII rallentamenti tra via Sergio primo e via del Cottolengo Per quanto riguarda invece il trasporto pubblico da oggi e fino a sabato 24 per lavori stradali le linee tram 514 sono sostituite da busso lungo l’intera tratta linea 19 Invece sul bus tra gerani e largo Preneste i dettagli di queste di apre notizie Li trovate sul sitoluceverde.it da Manuel Porretta per il momento è tutto al ...