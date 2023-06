Traffico infernale a Roma | “lasciate ogni speranza o voi ”

(Di lunedì 19 giugno 2023) È da anni che guidare aè diventato uno sport estremo ma, ultimamente, tra attori internazionali nella Capitale e vagonate di turisti la situazione del, tra bus, metro e taxi, è completamente al collasso. Due gli avvenimenti che hanno bloccato la Capitale per due giorni consecutivi: Tom Cruise e i turisti che in L'articolo proviene da Il Difforme.

... a Palermo, terra di sangue e criminalità, gironeche include le zone di San Giuseppe ... Indaga su appalti, riciclaggio,di eroina. Comincia a dare fastidio alle cosche, che non ...Sali, premi il pulsante e parti, inghiottito daldi Roma. Il nuovo Tweet, a cui Peugeot Motocycles ha donato un facelift che lo rende fresco e moderno, non si scoraggia, anzi. Affronta le proverbiali buche della capitale con ...Il risveglio muscolare svolto a training center del Galatasaray in mattinata e la riunione tecnica effettuata all'hotel Hilton prima di salire sul pullman e immergersi neldi ...

148 Pontina, mattinata infernale, rientro non troppo problematico Il Caffè.tv

LATINA – Il presidente dell’associazione italiana familiari e vittime della strada, Giovanni Delle Cave, scrive alla sindaca di Latina Matilde Celentano presentando l’annoso problema del traffico sul ...Da Roma a Pomezia oggi la Pontina è tutta una fila. Complice lo splendido sole del week end che attira verso le spiagge una gran quantità di romani e soprattutto il contemporaneo festeggiamento del ce ...