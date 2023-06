Tra cori e striscioni | il benvenuto dei tifosi a ' ' Monsieur Garcia' '

(Di lunedì 19 giugno 2023) Inizia l'avventura a Napoli di Rudi: l'allenatore francese è stato presentato in conferenza stampa al museo di Capodimonte, con ...

Inizia l'avventura a Napoli di Rudi Garcia: l'allenatore francese è stato presentato in conferenza stampa al museo di Capodimonte, con ...2 Bottevicini di casa a causa della finale di Champions League dell'Inter , persa 1 - 0 contro il ... dove un gruppo di juventini ha festeggiato la sconfitta in Champions dei rivali condal ...... la più piccolatante associazioni al mondo dedicate a Giuseppe Verdi: ognuno dei 27 soci porta il titolo di un'opera del grande maestro. Sabato 24 diversi i concerti die bande per tutta la ...

Radure, il Festival culturale che si svolge tra Priverno, Sermoneta ... Radio Studio 93

Botte tra vicini di casa a causa della finale di Champions League dell'Inter, persa 1-0 contro il Manchester City. Il fatto, avvenuto subito dopo il match di Istanbul, è stato riportato in queste ore ...L’esterno nerazzurro sta raggiungendo la sua consacrazione, la storia dell’idolo della curva Nord che da piccolo faceva il raccattapalle a San Siro ...