Toy Story 5 | confermato il ritorno di Woody e Buzz nel nuovo film Pixar

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 19 giugno 2023) Pete Docter ha anticipato ildei due amati personaggi del franchise anche nel quinto capitolo in lavorazione. Nel corso di una lunga intervista concessa a Variety, il regista e capo della, Pete Docter, hache i personaggi ditorneranno in Toy5, attualmente in lavorazione presso lo studio. Parlando delle nuove storie in arrivo, a margine della promozione di Elemental, che purtroppo si è rivelato un flop al box-office nel suo week-end d'esordio, Docter ha dichiarato: "In questo momento, il mondo sembra volere il conforto di ciò che conosce, ovvero i sequel e ibasati su cose come i fumetti o i videogiochi. Ma tutte queste cose erano originali inizialmente. …