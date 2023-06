(Di lunedì 19 giugno 2023) C’è grande attesa per ilde: il secondo Grande Giro stagionale è alle porte e, viste le premesse, ci si attende uno spettacolo davvero unico. Unche dovrebbe essere spettacolare, dal primo all’ultimo giorno: andiamo a scoprire nel dettaglio lecon lediDESabato 1° luglio – 1a tappa Bilbao-Bilbao km 182 *** Subito una frazione molto interessante che vedrà i big sfidarsi nei Paesi Baschi: cinque GPM dei quali tre sul finale e la rampa conclusiva con un ultimo chilometro al 5,4%. Domenica 2 luglio – 2a tappa – Vitoria-Gasteiz – San Sebastian km 209 *** Anche il secondo giorno in Spagna non si scherza: frazione che ricorda ...

Il 12 giugno è stato trasmesso un servizio su2 , il più importante canale televisivo ... Le mete più richieste sembrerebbero essere Sirmione, il Vittoriale, Malcesine e iin barca . Come ......il luccichio dellaci sono i vecchi e nuovi miserabili. Il governo francese vorrebbe che per il periodo olimpico sloggiassero da qualche parte, magari nella regione dell'Île - de -, dove ...Luglio sarà il mese deldeche verrà trasmesso da Rai2 nella fascia pomeridiana, con anche i contributi di Rai Sport, Rai Radio e RaiPlay. Nello stesso mese Rai2 e RaiPlay seguiranno i ...

Tour de France 2023: il percorso, le 21 tappe e le stellette di difficoltà OA Sport

Una settimana fa aveva scosso non poco il mondo del ciclismo quanto accaduto nel Tour des Pyrenées, con la cancellazione dell'ultima tappa. La corsa francese non ha visto disputare la sua terza e ulti ...Una settimana fa aveva scosso non poco il mondo del ciclismo quanto accaduto nel Tour des Pyrenées, con la cancellazione dell’ultima tappa. La corsa francese non ha visto disputare la sua terza e ulti ...