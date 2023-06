Tornano i congressi | torna la politica Ed è un bene?

Leggi su panorama

(Di lunedì 19 giugno 2023) A cosa servono oggi i partiti? È una domanda sempre più difficile da rispondere per chi segue laitaliana. La scomparsa di Silvio Berlusconi costringe Forza Italia, un partito personale, ad interrogarsi sul proprio futuro: disperdersi oppure cercare di organizzarsi. Ma l’ex partito del Cavaliere non è una eccezione nel panorama italiano quanto una regola. Perché, ad esempio, il terzo polo non è mai nato come partito unico e oggi Calenda e Renzi sono separati in casa? Perché Giorgia Meloni da capo del governo è ancora capo del proprio partito? Perché il Movimento della democrazia diretta oggi è il partito personale di Giuseppe Conte? Fondamentalmente perché nessuno nellamoderna è disposto a intessere compromessi per realizzare una organizzazione con regole e procedure. Ogni politico che riesce in qualcosa si sente leader e oltre la ...