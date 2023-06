Tori Spelling e Dean McDermott si sono detti addio | “Prenderemo strade separate”

(Di lunedì 19 giugno 2023) L’attore canadese, nel fine settimana, ha pubblicato un post sui social (poi cancellato) in cui ha annunciato la fine della relazione con la star di Beverly Hills 90210. L'articolo proviene da DireDonna.

Chi è Dean McDermott: i figli e la separazione daDean McDermott esi separano: i motivi, famosa attrice di Beverly Hills 90210, e l'attore e conduttore Dean McDermott hanno deciso di separarsi. La notizia ...L'annuncio congiunto in un post Instagram poi ...Non è questo il caso die Dean McDermott , che hanno scelto di separarsi dopo 18 anni e 5 figli. L'annuncio è arrivato sul profilo Instagram di Dean McDermott, poi cancellato, come ...

Tori Spelling e Dean McDermott si separano dopo 18 anni di matrimonio Vanity Fair Italia

Dean McDermott, nel fine settimana, ha condiviso sui social un post in cui annunciava la fine del matrimonio con Tori Spelling.Tori Spelling e Dean McDermott si separano dopo 18 anni insieme. L'attrice e produttrice, storico volto di Beverly Hills 90210 nel ruolo di Donna Martin, e l'attore e presentatore lo hanno comunicato ...