Topolino sta arrivando sotto l’Arco | la copertina del numero dedicato a Benevento

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 19 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoManca sempre meno all’uscita dell’edizione didedicata ae al Sannio. Il3527, in uscita mercoledì 28 giugno, avrà al suo interno il terzo episodio di “e la via della Storia“, un’avventura dedicata alla storica via Appia – candidata a Patrimonio Unesco – che farà tappa sia nel capoluogo che a Buonalbergo. Mario Perrotta, artista e colorista Disney beneventano, nel corso dell’intervista rilasciata ad Anteprima24 lo scorso 10 giugno aveva preannunciato i dettagli della cover (disegnata da Stefano Zanchi) che aveva curato personalmente. Oggi siamo in grado di fornirvi anche il lavoro completo, che presentain vesti romane in sella a un cavallo bianco sulla Regina Viarum. Sullo sfondo si intravedono l’Anfiteatro di Capua (lasciato ...