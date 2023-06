(Di lunedì 19 giugno 2023) L'autostrada deve rinnovarsi, spingere sull'innovazione energetica e digitale e non potrà mai essere abbandonata come infrastruttura: in Italia il 90% delle merci e l'80% delle persone viaggiano su ...

- dicerispondendo a una domanda sul ponte Morandi - Si ha la responsabilità di quello che è ...mettendo a punto protocolli con il Mit per gestire questo tipo di evento". . . 19 giugno ..., infine, ha affidato all'intercessione di san Pio X anche le sorti della pace, contro ogni ... Siamo felici del lavoro chefacendo grazie alla sinergia tra Fondazione, Comune e Diocesi, e ...Monsignor, infine, ha affidato all'intercessione di San Pio X anche le sorti della pace, ... Siamo felici del lavoro chefacendo grazie alla sinergia tra Fondazione, Comune e Diocesi, e ...

Tomasi, 'stiamo lavorando alla svolta della gomma' - Finanza & ... Agenzia ANSA

L'autostrada deve rinnovarsi, spingere sull'innovazione energetica e digitale e non potrà mai essere abbandonata come infrastruttura: in Italia il 90% delle merci e l'80% delle persone viaggiano su go ...Il Nuovo Terraglio, tutti i giorni news di attualità, cultura, arte, cronaca, politica, economia, sport e ultime notizie dal mondo.