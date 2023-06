Tom Cruise presenta il nuovo Mission Impossible e poi vede Meloni

(Di lunedì 19 giugno 2023) Altro che impossibile. Per l'agente Ethan Hunt, lae romana è già compiuta. Un bagno di folla ha accolto oggi in piazza di Spagna Tom, a Roma per la première mondiale del settimo capitolo della saga- Dead Reckoning, atteso nelle sale dal 12 luglio per la regia di Christopher McQuarrie. Il divo hollywoodiano ha incontrato i fan scendendo da un red carpet allestito sulla scalinata di Trinità dei Monti, la stessa dalla quale nel film si lancia a bordo di una '500 gialla insieme a Hayley Atwell, dando vita a una sequenza cinematografia diventata già iconica. E in serata è arrivato poi l'incontro del noto attore con Giorgia, che lo ha accolto a Palazzo Chigi. Roma riveste un ruolo da protagonista nelcapitolo di ...

Folla di fan e curiosi per Tom Cruise a Roma: l’attore esce dall’hotel, saluta e ringrazia tutti Corriere TV

