Tom Cruise a Roma stravolge la viabilità per Mission Impossible 7

(Di lunedì 19 giugno 2023), 19 giugno. Una folla di fans ha aspettato pazientemente che Tomuscisse dall’hotel Hassler – Trinità dei Monti – per vedere e fotografare la star di Hollywood, arrivato nella capitale in vista della première mondiale di “– Dead Reckoning Part One”. Oggi è il D-Day per il settimo capitolo diL'articolo proviene da Il Difforme.

Innanzitutto, c'è quello scalmanato diche sta girando le scene rocambolesche del settimo episodio di "Mission Impossible" per le strade di Roma. Centinaia di fan in delirio per ammirare l'...Tutto il cast e il regista del film hanno sfilato sul tappeto rosso: stasera la proiezione all'Auditorium della Conciliazione in anteprima mondialeL'attore americano non si è mai risparmiato sul set, girando in prima persona sequenze ad alto tasso di adrenalina che - siamo certi - molti altri colleghi avrebbero certamente lasciato a stuntmen ...

Folla di fan e curiosi per Tom Cruise a Roma: l’attore esce dall’hotel, saluta e ringrazia tutti Corriere TV

Roma sottosopra, oggi, con strade chiuse e percorsi obbligati per l'anteprima mondiale di Mission: Impossible - Dead Reckoning parte I, girato proprio nella Capitale e atteso in sala il 12 luglio con.Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte Due non sarà l'ultimo film della saga di Ethan Hunt: grandi notizie per i fan di Tom Cruise ...