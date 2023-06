Titanic | disperso un sottomarino nell’Oceano Atlantico

(Di lunedì 19 giugno 2023) Un, impiegato per accompagnare turisti a visitare il relitto del, è scomparso. Secondo la Bbc, che cita la Guardia Costiera di Boston, è partita una missione di ricerca e soccorso del natante. Non è chiaro se al momento della sparizione, a bordo ci fossero turisti né quante fossero eventualmente le persone imbarcate. Il relitto del, scoperto nel 1985, si trova a 3.800 metri di profondità. Un, impiegato per accompagnare i turisti a visitare il relitto del, è scomparsoIlaffondò nella notte tra il 14 e il 15 aprile del 1912 dopo essersi scontrato con un iceberg: era il suo viaggio inaugurale, compiuto sulla rotta tra ...

Titanic, disperso un sottomarino di turisti in visita al relitto

