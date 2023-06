(Di lunedì 19 giugno 2023) In corso le operazioni di ricerca della guardia costiera di Boston. Non si sa quante persone vi fossero a bordo né se ve ne fossero

Titanic, cosa sappiamo del sottomarino disperso vicino al relitto WIRED Italia

Washington - Un sottomarino usato per portare gruppi di turisti a vedere il relitto del Titanic è scomparso dai radar nell'oceano Atlantico, al largo del continente americano. Lo riferisce la Bbc, ...Il mezzo subacqueo fa parte di una flottiglia di piccoli sottomarini utilizzati da società private per portare gruppetti di turisti paganti a ...