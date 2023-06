Tiro con l’arco | l’Italia batte un colpo a Medellin in Coppa del Mondo con la grande impresa di Nespoli

(Di lunedì 19 giugno 2023) Dopo due tappe complessivamente negative in Turchia e Cina, è arrivato finalmente unacuto perdelconin occasione della terza prova stagionale didel2023. Ala punta di diamante azzurra Maurosi è reso protagonista di una delle migliori prestazioni in carriera, sconfiggendo dai quarti alla finale tre avversari di livello stellare e centrando la sua seconda affermazione individuale nel circuito maggiore dopo Salt Lake City 2018. Il 35enne di Voghera ha battuto nell’ordine (sempre per un’incollatura) il turco campione olimpico in carica Mete Gazoz, il fuoriclasse americano oro mondiale 2019 Brady Ellison ed il giovanissimo fenomeno sud coreano Kim Je Deok (vincitore di due ori olimpici a squadre ...

