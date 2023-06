Tiro con l’arco | Coppa del Mondo Medellin 2023 | Nespoli d’oro | accede alle Finali

Leggi su sportface

(Di lunedì 19 giugno 2023) Maurotrionfa nella terza tappa di World Cup dicon, capitale della Colombia. L’olimpionico azzurro vince in finale contro il coreano Kim Je Deok 6-4 e vola sul gradino più alto del podio, conquistando anche l’accesso direttodidelche si terranno a settembre in Messico. Un successo con il qualefesteggia nel migliore dei modi la nomina a portabandiera dell’Italia ai prossimi Giochi Europei di Cracovia. “Questa vittoria non era cercata, perché mi stavo preparando per il prossimo evento, i Giochi Europei, ma visto che eravamo qua tirare qualche freccia nel 10 non fa mai male…”. La competizione si è riaperta completamente dopo il suo 7, sapevo che dovevo tirare un 10 per ...