Tim Summer Hits Roma 19 giugno 2023 scaletta cantanti | orari e biglietti

Una certezza, però, c'è: sono davvero tantissimi gli ospiti che si esibiranno sul palco delHits 2023, durante le serate a Piazza del Popolo a Roma. Ci saranno: Fedez, Annalisa, Rocco Hunt,...Nek (che co - condurrà anche con Andrea Delogu ilHits su Rai2) e Francesco Renga già pronti per il tour estivo e l'evento il 5 settembre all'Arena di Verona hanno pubblicato il singolo "...Al via la kermesse musicale che, già dall'anno scorso, segna l'avvio dell' estate televisiva . Torna con tre serate di grande musica e spettacolo, dopo il successo dell'anno scorso,Hits , che anche quest'anno partirà da Roma per poi spostarsi a Rimini. Il palco allestito a piazza del Popolo ospiterà, nelle serate di sabato 17, domenica 18 e lunedì 19 giugno ben 70 ...

Tim Summer Hits 2023, la scaletta e i cantanti delle tre serate Sky Tg24

Tim Summer Hits 2023, lunedì 19 giugno la terza serata registrata a Roma, a Piazza del Popolo. Anticipazioni, la registrazione dalle 21 ...Sta per tornare uno degli eventi più attesi di musica: Tim Summer Hits a Roma e a Rimini, tutti i dettagli Tim Summer Hits, seconda serata in programma a Piazza del Popolo oggi domenica 18 Giugno. Tan ...