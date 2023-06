Tim Summer Hits 2023 a Roma | scaletta 19 giugno 2023 | chi ci sarà sul palco stasera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 giugno 2023) Se siete amanti della musica e volete vivere una serata indimenticabile, non potete perdervi il Tim, lo spettacolo musicale della musica più in voga che torna live a Piazza del Popolo a, lunedì 19, si terrà la terza e ultima serata registrata nella Capitale, che andrà poi in onda su Rai 2 a partire da domenica 25. Un evento gratuito e aperto a tutti, che vi farà ballare e cantare con una rosa di artisti del panorama musicale italiano. Ma vediamo nel dettaglio chi condurrà la serata e chi saranno gli ospiti ad avvicendarsi sul. Tim2032: la conduzione A condurre lo show ci saranno Andrea Delogu, volto noto della tv e della radio, e Nek, ...