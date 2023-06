L'annuncio della scomparsa sui social Con la collaborazione della moglie e dei figli , David ha deciso di dare il via a questa messinscena. Una delle figlie ha infatti postato sui suoi profili social, ...Estratto da www.repubblica.it david baertenla propria morte 2 David Baerten, unbelga di 45 anni, ha simulato la sua morte e ha organizzato un falso funerale per fare uno scherzo ai suoi cari e vedere chi si preoccupava ...Chi non ha mai segretamente desiderato di poter vedere quello che accadrà al proprio funerale, per scoprire chi sarà davvero affranto Ilbelga David Baerten (ragnar_le_fou), 45 anni, lo ha fatto davvero: insieme alla moglie e ai figli, ha deciso di orchestrare la sua morte per fare uno scherzo ai propri cari e vedere le loro ...

Tiktoker si finge morto, poi si presenta in elicottero al suo funerale TGCOM

Deve aver ascoltato Enzo Jannacci (Vengo anch'io, no tu no) il tiktoker belga di 45 anni, David Baerten (aka ragnar_le_fou, 165.000 follower), quando ha deciso di inscenare la propria morte, organizz ...