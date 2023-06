“Ti faccio fare la fine di Giulia Tramontano” | ex fidanzato finisce in carcere

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ha continuato a perseguitare e minacciare l’ex, anche via social, tempestandola di telefonate in cui alludeva all’omicidio di, la 29enne di Sant’Antimo, incinta al settimo mese, uccisa dal compagno a Senago (Milano). Dopo la denuncia della vittima, lo stalker – un uomo di 30 anni – è stato tratto in arresto dai Carabinieri. “TiL'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Lui sa come ci si sente e quanto può essere difficile giocare a certi livelli, quindi... che mira a giocare in un club con ambizioni superiori al Reims e, soprattutto, non restare ala ...un esempio: l'arbitro Massa ha arbitrato Spezia - Fiorentina con 45 minuti di tempo ... Su questo possiamofino a un certo punto, ma poi la fluidità del gioco dipende dai giocatori". Infine, ...... ' Sogno di arrivare alla fine della mia vita e guardarmi indietro sapendo di aver provato a... ' Cerco di parlare della necessità di accettarsi per come siamo , un tema sul quale io stessa...