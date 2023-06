TheBorderline | no | il canale YouTube non è stato chiuso

(Di lunedì 19 giugno 2023) Almeno, non per il momento. Il gruppo ha annunciato l'interruzione delle attività ma i video sono sempre al loro posto ad accumulare visualizzazioni e, potenzialmente, ricavi

Ilsu Youtubechiude. Dopo l'incidente a Roma dove ha perso la vita il bimbo di 5 anni Manuel, è lo stesso gruppo di youtuber ad annunciarlo dalcon un messaggio. 'I ...chiudono ilYoutube Dopo le polemiche che li hanno investiti nei giorni scorsi a causa dell'incidente in cui ha perso la vita un bambino di 5 anni i TheBordeline hanno annunciato ...Nel frattempo dalufficiale deisono spariti almeno 50 video e le persone coinvolte hanno reso privati i loro profili. La tragedia ha riacceso il dibattito sulle responsabilità ...

Chiude il canale TheBorderline: dolore per la morte di Manuel RaiNews

In queste ultime ore, dopo i tragici eventi di cui sono stati protagonisti, i The Borderline chiudono il loro canale YouTube.“L’idea di TheBorderline era quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo p ...