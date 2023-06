TheBorderline chiudono il canale Youtube dopo l’incidente a Roma | “Nulla potrà essere più come prima”

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 19 giugno 2023)chiedono scusa e decidono di chiudere il lorosu. E’ questa la scelta presa dai giovanir coinvolti nel drammatico incidente in provincia diin cui ha perso la vita Manuel, bambino di cinque anni. Il tutto per una stupida, inopportuna ed insensata challenge che avrebbe portato al gruppetto un bel... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.