The Flash | svelati tre finali alternativi uno dei quali con il Superman di Henry Cavill

(Di lunedì 19 giugno 2023) Le vicissitudini extra-produttive hanno portato la Warner ad optare per il finale definitivo del film solamente qualche settimana prima dell'uscita. Secondo quanto rivelato dall'Hollywood Reporter, per Thesono stati girati trea quello definitivo, uno deiavrebbe visto il cameo deldi. ATTENZIONE: non proseguite nella lettura se non volete rovinarvi il finale di The. Nella scena finale del film,/Barry Allen (Ezra Miller) riesce a far uscire di prigione il padre e viene accolto dal Batman di George Clooney sulle scale del tribunale. Mentre la location di questo finale è rimasta invariata tra le tre versioni, le altre due presentavano delle apparizioni molto diverse, tra cui una con ...

- nelle sale da appena qualche giorno - ha già raccolto numerose critiche negative , incentrate soprattutto sull' uso degli effetti speciali e della CGI , giudicati incompiuti ed ...Nello scorso weekend il più visto in sala è stato "", che ha totalizzato 1.227.188 con 221.610 amanti dei cinecomics al seguito. Scende così in seconda posizione " Spider - Man: AcrossSpider - Verse ", che aggiunge altri 646.977 al ...Dopo gli ultimi cameo in Shazam! Furia degli dei e, Wonder Woman potrebbe tornare come no nella nuova fase DC, Gods and Monsters , voluta fortemente da James Gunn. Ma l'attrice non ha ...

Il multiverso presenta: la recensione di The Flash, uno splendido… i400Calci

Durante una recente intervista, Andy Muschietti ha difeso l'uso "approssimativo" della CGI, rivelando che il senso di incompiutezza risponde ad un'esigenza be precisa. Scopriamo dunque cosa ha dichiar ...I cameo di personaggi già morti da tempo hanno fatto infuriare una fetta di fan dopo averli visti in The Flash: ne parla Kevin Smith.