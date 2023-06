The Flash in vetta al box office italiano con 1 | 2 milioni di euro

(Di lunedì 19 giugno 2023) Thedebutta in prima posizione al primo boxestivo con 1,2di, scalzando l'ex numero uno Spider-Man: Across the Spider-Verse. Debutto in linea con le aspettative per Theal box, dove il cinecomic diretto da Andy Muschietti prende le redini della classifica con 1,2didi incasso raccolti in 491 sale, e 221.660 presenze, anche se non sfonda come avrebbero sperato i fan duri e puri della DC. Vittoria a metà per il film standalone su Barry Allen, interpretato da Ezra Miller, la cui performance è inferiore alle aspettative a fronte del costo di 200, a cui vanno aggiunti altri 100di marketing. Come rivela ...

- Pubblicità - Di tutti i villain di Barry Allens alia, Eobard Thawne , alias Anti -, è ampiamente visto come la principale nemesi del supereroe, e il regista di( leggi qui la recensione ) Andy Muschietti ha ora ribadito il suo desiderio di introdurre tale personaggio in un potenziale sequel. Nei fumetti, Anti -era uno scienziato del 25° ...Debutto in linea con le aspettative peral box office italiano , dove il cinecomic diretto da Andy Muschietti prende le redini della classifica con 1,2 milioni di euro di incasso raccolti in 491 sale, e 221.660 presenze, anche se ...ROMA, 19 GIU Svetta in testa alla classifica del box office italiano il cinecomic DC, in cui il regista di IT Andy Muschietti esce dall'horror suo genere d'eccellenza e disegna un'avventura di supereroi. Il film con protagonista Ezra Miller ha incassato 1 milione 227mila ...

Il regista Andy Muschietti ha confermato il suo desiderio di avere Anti-Flash come villain di un eventuale sequel di The Flash.Svetta in testa alla classifica del box office italiano il cinecomic DC The Flash, in cui il regista di IT Andy Muschietti esce dall'horror suo genere d'eccellenza e disegna un'avventura di supereroi.