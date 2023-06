The Borderline | pentito | chiude il canale YouTube

(Di lunedì 19 giugno 2023) – La decisione degli autori deldi intrattenimento – IlThe, di cui facevano parte i ragazzi responsabili dell’incidente d’auto che ha causato la morte del piccolo Manuel a Casal Palocco, ha chiuso il. “I Theesprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore – ha scritto il gruppo dir nell’ultimo video del– Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita, nulla potrà mai più essere come prima. L’idea di Theera quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo percorso. Pertanto, il gruppo Theinterrompe ...

L'idea diera quella di offrire ai giovani un intrattenimento con uno spirito sano. La tragedia accaduta è talmente profonda che rende per noi moralmente impossibile proseguire questo ...Qualche titolo delle scorse ore, giusto per dare una manciata di esempi: L'addio dei TheBorderline ; I TheBorderline chiudono il canale YouTube ; Incidente Roma,chiudono canale YouTube " E ancora: Chiude il canale TheBorderline: dolore per la morte di Manuel ; Chiude il canale YouTube TheBorderline: 'Dopo la tragedia per noi impossibile ...Hanno deciso di chiudere i loro canali social i: vanno anche via da Roma dopo le minacce ...

The Borderline, l'amico di Matteo Di Pietro: «La sua vita è distrutta, non c'è bisogno di insultarlo» ilmessaggero.it

Nel pomeriggio del 14 giugno una Lamborghini Urus con a bordo alcuni youtuber del collettivo The Borderline è rimasta coinvolta in uno scontro con ...Alessandro Gassmann ha espresso le sue scuse dopo le controversie suscitate dalle sue dichiarazioni su YouTube riguardo agli youtuber e ai tragici eventi verificatisi a Casal Palocco, ovvero dopo la..