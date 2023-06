The Borderline | gli youtuber annunciano la chiusura del canale

(Di lunedì 19 giugno 2023) In queste ultime ore, dopo i tragici eventi di cui sono stati protagonisti, i Thechiudono il loroYouTube L'articolo proviene da Novella 2000.

Sono state sequestrate anche le telecamere Gopro e Mirrorless utilizzate all'interno dell'auto per raccontare l'ennesima prova dei The Borderline, quella di trascorrere 50 ore dentro la Lamborghini. Dopo l'incidente di Casal Palocco della scorsa settimana in cui ha perso la vita Manuel, un bambino di cinque anni, i TheBorderline hanno comunicato che interromperanno la loro attività su YouTube.

Roma: l'incidente degli Youtuber The Borderline alla guida di una Lamborghini, morto un bimbo di 5 anni Radio Capital

