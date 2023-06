(Di lunedì 19 giugno 2023) Leggi Anche Gran Sasso, tre escursionistida un: uno è grave - La discesa a valle dei due illesi con l'amico ferito sulle spalle Appena rientrati da scuola - Come racconta il New York ...

Come racconta il New York Post, alle ore 17 del 15 maggio i tre... Papà e figlio di 6 anni muoiono a due settimane di distanza. Erano stati colpiti da un fulmine, mentre camminavano mano nella mano lo scorso 15 maggio. Il 34enne Matthew... nel Texas centrale. Grayson...

Texas, colpiti da un fulmine mentre rientravano a casa: morti padre e figlio TGCOM

Stavano rientrando mano nella mano nella loro casa di Valley Mills, in Texas (Stati Uniti), quando un fulmine li ha centrati in pieno. Il padre, Matthew Boggs, è morto sul colpo mentre il figlio, il p ...Il piccolo Grayson è deceduto venerdì scorso in un ospedale del Texas dove era ricoverato dal giorno del tragico incidente avvenuto… Leggi ...