Testamento di Berlusconi | apertura fissata al 26 giugno | nel documento il futuro dei figli | di Marta Fascina e di Forza Italia

(Di lunedì 19 giugno 2023) C’è una data per la lettura deldell’ex premier e presidente diSilvio, morto all’età di 87 anni, lo scorso 12. Ilpotrebbe essere letto il 26, ossia 3 giorni prima dell’assemblea del gruppo Fininvest per l’approvazione di bilancio e il rin

Estratto dell'articolo di Mario Gerevini per 'il Corriere della Sera' silvioI tempi dell'apertura deldi Silviosi stanno delineando con più precisione e la chiave è l'assemblea della Fininvest di ...Lo stesso, scrive il Corse in merito al testo del suo, potrebbe aver previsto quote "cuscinetto" tra due blocchi azionari, affidate a un garante, una figura terza che riesca a ...La data del 26 giugno in cui il notaio potrebbe aprire ilnon è casuale . Tre giorni ... quindi, e si conoscerà il futuro dell'immenso patrimonio accumulato dain 60 anni di ...

Il testamento di Berlusconi si apre lunedì 26 giugno: l'eredità, i lasciti e il "tesoro" Fininvest da salvaguardare Open

L’appuntamento, secondo indiscrezioni, è già fissato: lunedì 26 giugno, esattamente 14 giorni dopo la sua scomparsa, dovrebbero essere lette dal notaio le ultime disposizioni di Silvio Berlusconi, il ...Attesa per scoprire le ultime volontà del Cavaliere, che dovrebbero essere svelate all'inizio della prossima settimana ...