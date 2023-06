Testamento di Berlusconi | apertura fissata al 26 giugno | nel documento il futuro dei figli | di Marta Fascina e di Forza Italia

(Di lunedì 19 giugno 2023) C’è una data per la lettura deldell’ex premier e presidente diSilvio, morto all’età di 87 anni, lo scorso 12. Ilpotrebbe essere letto il 26, ossia 3 giorni prima dell’assemblea del gruppo Fininvest per l’approvazione di bilancio e il rin

C'è anche una flotta di quattro velivoli di proprietà della Fininvest nella successione di Silvioche si aprirà a breve con le ultime volontà, in una data a cavallo con l'assemblea della holding del 29 giugno. Sono gli aerei della casa, per il trasporto interno alla famiglia: sono l'...In attesa dell'apertura deldi Silvio, si può trarre un insegnamento dalla successione di Leonardo Del Vecchio , scomparso il 27 giugno del 2022 all'età di 87 anni. E cioè che, quando in ballo ci sono ...Considerato ilculturale di Piero Angela, alla maturità è stato proposto il libro Dieci ... li fa parlare " La morte del re delle tv e dell'ex presidente del Consiglio, Silvio: i ...

I quattro velivoli andranno in eredità ai cinque figli, ma la società Alba servizi - a carico di Fininvest - è in rosso di 5,7 milioni ...La successione va oltre i tempi previsti, dopo che alcuni figli del fondatore di Luxottica hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario. Al centro di ...