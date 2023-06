Terza schiacciatrice per il Volley Bergamo 1991 | da Sassuolo arriva Aurora Pistolesi

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 19 giugno 2023). Il restyling delin posto quattro prosegue. Alle partenze di Khalia Lanier, Mac May e Emma Cagnin, la dirigenza rossoblù ha risposto con gli innesti di Olivia Rozanski, Anna Davyskiba e ora anche di, terzo arrivo annunciato ufficialmente dalla società. Laclasse 1999, toscana, ha fatto il suo esordio in A1 con la Liu Jo Modena nel 2017 dopo essere cresciuta nel settore giovanile della Scuola di Pallavolo Anderlini. Ha trascorso la sua ultima stagione a, dopo un lungo percorso in A2 che l’aveva portata da Baronissi a Busto Arsizio fino a Marsala. Torna in A1 dopo cinque anni in seconda divisione: nella scorsa annata ha viaggiato alla media di 16 punti a ...