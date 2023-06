Terremoto oggi in Italia 19 giugno 2023 | tutte le ultime scosse | Tempo reale

(Di lunedì 19 giugno 2023)19Lista INGV terremoti Ultima ora– In questo articolo trovatelenotizie sullediindi, lunedì 19: informazioni su magnitudo, epicentro, orario dell’evento sismico, zona colpita dal sisma e tanto altro. La lista delle principali rilevazioni di INGV (Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), città per città, regioni per regioni, ora per ora. Di seguito gli aggiornamenti in: Ledi ieri, 18Cosa fare in ...

Trema la terra a Napoli e nei Campi Flegrei . I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano alle 14.46 hanno registrato un evento sismico con epicentro localizzato in via di Pozzuoli a Bagnoli. La scossa ...Undi magnitudo 5,1 ha colpito il sud di Tonga, arcipelago nell'Oceano Pacifico. Il sisma è avvenuto intorno alle 19 di, domenica 18 giugno, in Italia, che corrispondono alle 6 del mattino ...

Terremoto a Napoli oggi: scossa a Bagnoli alle 14.46 avvertita dalla popolazione ilmattino.it

RIETI - Prende vita il Centro polifunzionale "Pio Cretaro" di Amatrice, inaugurato sabato nel corso di una cerimonia che ha visto come madrina d'onore l'attrice ...Scossa di terremoto registrata in Sud Africa Il 18 Giugno 2023 ore 23:59 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 6.2 e profondità 15 km in Sud Africa.