Teo Mammucari fatto fuori | arriva l’amica di Maria De Filippi

Leggi su tvzap

(Di lunedì 19 giugno 2023) Personaggi TV. Stando alle ultime notizie, dopo Belén Rodriguez, anche Teodal programma Tu Si Que Vales. A sostituirlo ci sarà una grande amica diDe. Leggi anche: Gerry Scotti, clamoroso: scelti Al Bano e Orietta Berti per uno storico ritorno? Leggi anche: Stefania Orlando, figuraccia in diretta Tv: cos’è successo Teoesce di scena a Tu Si Que Vales Da un pò di tempo a questa parte la Rai è alle prese con gente che va e gente che viene, e la rivale Mediaset non è da meno. Dopo l’addio di Belén Rodriguez, che non è stata riconfermata per la prossima edizione de Le Iene e nemmeno per quella di Tu Si Que Vales, ora tocca a Teosalutare lo show. Ebbene sì, il conduttore televisivo è stato messo alla porta da Davide Parenti ...