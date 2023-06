Tennis | Sinner | ‘so che posso giocare bene anche sull’erba’

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 19 giugno 2023) Halle, 19 giu. – (Adnkronos) – “L’erba è una superficie completamente diversa dalle altre di sicuro. Fortunatamente quest’anno ho potutoun torneo prima di Halle, solitamente mi servono un paio di settimane per sentirmi meglio sull’erba. Al momento non mi sento troppo sicuro sui prati ma la fiducia si costruisce ogni giorno in allenamento e la speranza è quella di aumentarla con delle vittorie”. Parla con consapevolezza e sicurezza Jannik, che alla vigilia del ‘500’ di Halle ha analizzato ai microfoni dell’Atp il suo stato di forma e le sue aspettative per il prosieguo della stagione sul verde. Il numero 1 d’Italia, questa settimana in nona posizione nel ranking, farà il suo debutto assoluto nel main draw del torneo tedesco contro il veterano francese Richard Gasquet che la scorsa settimana a Stoccarda ha centrato la vittoria numero 600 ...