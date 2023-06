Tennis | Atp Tiafoe entra nella Top 10 | best ranking per Musetti

(Di lunedì 19 giugno 2023) Lo statunitense è numero 10 della classifica mondiale, il carrarino è sedicesimo ROMA - Francesè il primo giocatore nel 2023 a fare il suo primo ingresso in carriera in Top 10. Grazie al titolo a Stoccarda, il terzo in carriera, è diventato il 181esimo Top 10 della storia, il 33mo statuniten

In chiave azzurra, Jannik Sinner è stabile in nona piazza mentre per Lorenzo Musetti c'è il nuovo best ranking: il carrarino, che a Stoccarda ha vinto la prima partitasull'erba e raggiunto i ...Un appassionante derby americano, che coincide con la prima uscita di Shelton sull'erba: il 20enne di Atlanta vuole dimostrare che il suoesplosivo e che non disdegna il serve&volley può ...Quest'anno Andy ha disputato diversi match di preparazione nella categoria Challenger e in queste ore ha vinto il torneoChallenger di Nottingham, un modo per ritrovare fiducia anche scendendo di ...

Il ritiro di Matteo Berrettini dal torneo del Queen’s è legato all’ennesimo infortunio. Cosa sta succedendo al tennista italiano Il rischio di un lungo stop è concreto.PanARMENIAN.Net - Russian-Armenian tennis star Karen Khachanov is no longer among the top ten tennis players in the latest ATP Rankings. Khachanov had his breakthrough on grass in 2021 when he reached ...