Temptation Island | primo scoop? ' Uno dei fidanzati ha fatto una confessione'

(Di lunedì 19 giugno 2023) Manca solo una settimana e poi una nuova edizione diprenderà il via. Cinque coppie sono pronte a mettersi alla prova in quello che è descritto come un 'viaggio nei sentimenti', alla ...

Manca solo una settimana e poi una nuova edizione diprenderà il via. Cinque coppie sono pronte a mettersi alla prova in quello che è descritto come un 'viaggio nei sentimenti', alla fine poi ognuna di queste deciderà se restare ...Non vinse ma è stato un bel trampolino di lancio che oggi gli ha permesso di diventare il conduttore di. La sua infanzia è stata scandita da una triste e rara patologia che gli ha ...Luca Vetrone è stato uno dei tentatori dell'edizione 2021 dima lo abbiamo anche visto all'Isola dei Famosi due anni dopo. Luca Vetrone è un affermato tiktoker , noto al pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne come corteggiatore, prima ...

Perla e Mirko parteciperanno alla nuova edizione di Temptation Island in onda dal 26 giugno in prima serata su Canale 5. Sono fidanzati da 5 anni. Lei si è trasferita per amore ma negli ultimi due ...Da lunedì 26 giugno ritorna Temptation Island e già fanno discutere le premesse della sesta coppia, presentata in uno spot durante la pausa ...