Temptation Island | bufera contro Francesca e Manuel | “Amore tossico” VIDEO

(Di lunedì 19 giugno 2023) In queste ore sugli account social diè stata annunciata anche la quinta coppia, che è quella formata da. I due ragazzi hanno deciso di partecipare al reality show incentrato sui sentimenti per volere della ragazza. A parlare nella clip di presentazione, infatti, è stata solamente quest’ultima. La ragazza ha L'articolo proviene da KontroKultura.

... il quale è attualmente impegnato in Sardegna con la registrazione della nuova edizione di: Leggi anche Le anticipazioni di Alvin sulla finale de L'Isola dei Famosi La Camassa ha ...Lunedì 26 giugno partirà la nuova edizione disu Canale 5 , questa volta totalmente " nip " e formata da coppie che, in un modo o nell'altro, vogliono mettere alla prova il loro legame. Gli autori hanno appena rivelato chi sarà ...... Luca o Cristina, ecco cosa dicono i sondaggi https://t.co/29pgwjLoGU #isola BlogTivvu.com (@blogtivvu) June 19, 2023 Pamela Camassa piange per Filippo Bisciglia: retroscena su#...

Temptation Island 2023, il video di Francesca e Manuel accende la polemica: «Mi ha lasciata 5 volte». Tutte le ilmessaggero.it

In partenza l’edizione 2023 del programma estivo di Canale 5. Svelati i nuovi partecipanti e i rumors parlano già di possibili tradimenti di uno dei ragazzi.Vittoria e Daniele a Temptation Island: video presentazione della seconda coppia ufficiale del programma di Canale 5.