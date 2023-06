Temptation Island 2023 | Francesca e Manuel sono la quinta coppia ufficiale della nuova edizione

(Di lunedì 19 giugno 2023) Ieri sera il profilo Instagramdiha svelato lache parteciperà alla! Dopo Gabriela e Giuseppe, già al centro di tante polemiche dopo le paroledonna nel video di presentazione, Alessia e Davide, Vittoria e Daniele e Isabella e Manu, ecco chi saranno i prossimi protagonisti del reality delle tentazioni. Si chiamanoe anche loro, come le altre quattro coppie, potrebbero darci tante soddisfazioni nel villaggio dei sentimenti! Queste le paroleragazza:e ho 23 anni.fidanzata conda 2 anni e 4 mesi. Ho scritto io a ...

Infatti il lunedì successivo andrà in onda la prima puntata die, nulla può cambiare. per ragioni burocratiche infatti il reality show dovrà terminare entro la data decisa. I ...sta per partire. Il cast del reality targato Mediaset è ormai definito, ma quanto guadagnano le 7 coppie Ecco svelato il ...Dopo quella formata da Gabriela e Giuseppe , Alessia e Davide e Vittoria e Daniele è stata ufficialmente presentata la quarta coppia che parteciperà alla nuova edizione di, presentata la terza quarta ufficiale, il video di presentazione Si chiamano Manu e Isabella e si sono presenati nel video di pubblicato su Witty con queste parole: A seguire, ...

Francesca e Manuel sono la quinta coppia di Temptation Island 2023. Fidanzati da 2 anni, cercano di capire se il loro rapporto può trovare finalmente una stabilità. “Ho scritto io a Temptation perché ...Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita). . Sebbene l’esperienza possa riservare sorprese e prove difficili, è anche un’opportunità per capire ...