Telese | incontro dal titolo “La scrittura cinematografica Immagini e narrazione letteraria ”

Terme . Mercoledì 21 giugno 2023, alle ore 18.30, la Fondazione Gerardino Romano, presso la sede sociale di Piazzetta G. Romano 15,Terme (BN), ospita l'dal titolo 'La scrittura cinematografica. Immagini e narrazione letteraria.' Introduce Maria Teresa Imparato, presidente della Fondazione Gerardino Romano; ......all'con la stampa: il presidente del Comitato Regionale FIPAV Campania Guido Pasciari; il commissario tecnico della nazionale under 17 femminile Pasquale d'Aniello; il Sindaco di...Interverranno all': Franca De Santis (Presidente dell'Associazione culturale "Terra dei ... Prossime date in calendario: 8 luglio 2023 "(BN); 20 luglio 2023 " Tortoreto Lido (TE); 17 ...

A Telese l'incontro su 'La scrittura cinematografica. Immagini e ... anteprima24.it

Comunicato Stampa – Ufficio Stampa Comune di Telese Terme Lunedì prossimo partiranno i lavori per il rifacimento del manto stradale di Via Roma, con la fresatura dell’attuale rivestimento e tutte le o ...Per andare incontro alle esigenze dei beneventani, Poste Italiane mette a disposizione una corsia dedicata al pagamento dei bollettini di conto corrente negli uffici postali di via ...